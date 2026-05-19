Ainc da Assisi il notariato rilancia il proprio ruolo sociale | La persona torni al centro
Da Assisi arriva una proposta per rafforzare il ruolo sociale del notariato, che si propone di lavorare a fianco delle istituzioni per affrontare le sfide legate all’invecchiamento e alla disabilità. La volontà è di mettere la persona al centro, rispondendo alle esigenze di fragilità crescenti nella società. Il progetto si inserisce in un quadro di collaborazione istituzionale che mira a garantire supporto e tutela, rafforzando la presenza e l’utilizzo dei servizi notarili in ambiti di particolare sensibilità.
Il notariato chiamato a rafforzare il proprio ruolo sociale, a fianco delle istituzioni, per rispondere alle nuove fragilità, dall’invecchiamento alla disabilità. È il messaggio emerso dal IX Congresso nazionale Ainc (Associazione Italiana Notai Cattolici), dedicato al tema “Il notariato per il sociale: dalla solitudine alla comunità”. Nel corso dei lavori è stata ribadita la necessità di affiancare alla funzione giuridica una dimensione sempre più orientata al servizio, anche attraverso strumenti concreti come il co-housing intergenerazionale, indicato come risposta all’isolamento e alla marginalità. In Italia gli over 65 rappresentano oltre il 25% della popolazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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