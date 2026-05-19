Ainc da Assisi il notariato rilancia il proprio ruolo sociale | La persona torni al centro

Da Assisi arriva una proposta per rafforzare il ruolo sociale del notariato, che si propone di lavorare a fianco delle istituzioni per affrontare le sfide legate all’invecchiamento e alla disabilità. La volontà è di mettere la persona al centro, rispondendo alle esigenze di fragilità crescenti nella società. Il progetto si inserisce in un quadro di collaborazione istituzionale che mira a garantire supporto e tutela, rafforzando la presenza e l’utilizzo dei servizi notarili in ambiti di particolare sensibilità.

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