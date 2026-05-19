AI sotto controllo | nuovi obblighi per evitare errori e bugie

Negli ultimi tempi sono stati introdotti nuovi obblighi per le aziende che sviluppano intelligenze artificiali in Italia, con l’obiettivo di ridurre errori e bugie generate dai sistemi. Tra le aziende coinvolte ci sono DeepSeek e Mistral, che devono conformarsi a norme più stringenti per garantire trasparenza e affidabilità dei loro prodotti. Le misure riguardano anche la gestione delle allucinazioni dell’IA, fenomeno che può influenzare le decisioni quotidiane degli utenti. Questi provvedimenti si inseriscono in un quadro di regolamentazione più ampio sul settore tecnologico.

? Punti chiave Come possono le allucinazioni dell'IA influenzare le tue decisioni quotidiane?. Quali nuovi obblighi devono rispettare DeepSeek e Mistral in Italia?. Perché le aziende devono ora dichiarare i limiti dei loro modelli?. Quanto rischiano le società che non mostreranno i costi reali?.? In Breve Sanzioni per le aziende fino a 10 milioni di euro in caso di inadempienza.. Possibile sospensione dell'attività d'impresa per un massimo di 30 giorni.. Obbligo di disclaimer in lingua italiana per DeepSeek, Mistral e NOVA AI.. Misure basate sull'articolo 27 comma 7 del Codice del Consumo.. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso le istruttorie contro DeepSeek, Mistral e NOVA AI imponendo nuovi obblighi di trasparenza per proteggere i consumatori dai rischi legati all’intelligenza artificiale generativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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