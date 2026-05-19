Ai Resinelli si potenziano le reti di acquedotto | al via lavori per 1,2 milioni di euro

Questa settimana iniziano i lavori di potenziamento delle reti di acquedotto in località Piani dei Resinelli. L’intervento, finanziato con 1,2 milioni di euro, prevede interventi di riqualificazione e ampliamento della rete idrica. Lario Reti Holding si occuperà delle opere, che interesseranno le aree montane della zona. La realizzazione delle opere dovrebbe durare alcuni mesi, portando a un miglioramento delle forniture e a una maggiore affidabilità del servizio idrico locale.

Lario Reti Holding darà il via questa settimana a un importante piano di interventi destinato alla località montana dei Piani dei Resinelli. Il progetto, che interesserà i territori comunali di Abbadia Lariana, Ballabio ed un breve tratto di Mandello del Lario, mira a razionalizzare la rete di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lavori: oltre 1,2 milioni di euro per l’acquedotto di Vecchiano e MigliarinoVecchiano (PI), 24 aprile 2026 – A Vecchiano prosegue l’impegno di Acque, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, per il miglioramento...

Al via a Palù lavori da 800 mila euro per acquedotto e fognature: «Impianti moderni e più famiglie servite»Sono iniziati in questi giorni a Palù i lavori per l’estensione della rete acquedottistica e fognaria, un intervento promosso da Acque Veronesi che...

Ai Resinelli si potenziano le reti di acquedotto: al via lavori per 1,2 milioni di euroLario Reti Holding darà il via questa settimana a un importante piano di interventi destinato alla località montana dei Piani dei Resinelli. Il progetto, che interesserà i territori comunali di Abbadi ... leccotoday.it

Resinelli, tornano i bus in settimana per pendolari e escursionisti: ecco gli orariLecco, 27 ottobre 2024 – Resinelli andata e ritorno in bus, anche in settimana. Servono ai turisti ed escursionisti, perché i Resinelli sono il punto di partenza di molte gite sulle montagne della ... ilgiorno.it