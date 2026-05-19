Ai Resinelli si potenziano le reti di acquedotto | al via lavori per 1,2 milioni di euro

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana iniziano i lavori di potenziamento delle reti di acquedotto in località Piani dei Resinelli. L’intervento, finanziato con 1,2 milioni di euro, prevede interventi di riqualificazione e ampliamento della rete idrica. Lario Reti Holding si occuperà delle opere, che interesseranno le aree montane della zona. La realizzazione delle opere dovrebbe durare alcuni mesi, portando a un miglioramento delle forniture e a una maggiore affidabilità del servizio idrico locale.

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Lario Reti Holding darà il via questa settimana a un importante piano di interventi destinato alla località montana dei Piani dei Resinelli. Il progetto, che interesserà i territori comunali di Abbadia Lariana, Ballabio ed un breve tratto di Mandello del Lario, mira a razionalizzare la rete di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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