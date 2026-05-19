Ai Resinelli si potenziano le reti di acquedotto | al via lavori per 1,2 milioni di euro

Questa settimana iniziano i lavori di potenziamento della rete di acquedotto nei Piani dei Resinelli, una località montana. L'intervento, realizzato da Lario Reti Holding, prevede un investimento di 1,2 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare l’approvvigionamento idrico nella zona, interessata da un piano di interventi che si svolgeranno nel corso delle prossime settimane. I lavori si concentrano sulla rete di distribuzione dell’acqua, interessando diverse aree della località.

Lario Reti Holding darà il via questa settimana a un importante piano di interventi destinato alla località montana dei Piani dei Resinelli. Il progetto, che interesserà i territori comunali di Abbadia Lariana, Ballabio ed un breve tratto di Mandello del Lario, mira a razionalizzare la rete di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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