AI Quests | il videogioco gratuito che insegna l' intelligenza artificiale ai ragazzi

In Italia è arrivato AI Quests, un videogioco gratuito progettato per insegnare l’intelligenza artificiale agli studenti delle scuole. L’obiettivo è offrire un modo interattivo e accessibile per avvicinare i ragazzi a questa tecnologia, utilizzando un formato ludico. L’iniziativa si rivolge alle istituzioni scolastiche e mira a integrare l’apprendimento dell’AI nel percorso formativo dei giovani. Per ora, non sono stati annunciati dettagli sul numero di scuole coinvolte o sulle modalità di distribuzione.

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