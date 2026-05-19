AI Quests | il videogioco gratuito che insegna l' intelligenza artificiale ai ragazzi
In Italia è arrivato AI Quests, un videogioco gratuito progettato per insegnare l’intelligenza artificiale agli studenti delle scuole. L’obiettivo è offrire un modo interattivo e accessibile per avvicinare i ragazzi a questa tecnologia, utilizzando un formato ludico. L’iniziativa si rivolge alle istituzioni scolastiche e mira a integrare l’apprendimento dell’AI nel percorso formativo dei giovani. Per ora, non sono stati annunciati dettagli sul numero di scuole coinvolte o sulle modalità di distribuzione.
Arriva in Italia AI Quests, un'iniziativa nata per promuovere l'alfabetizzazione all'AI nelle scuole. L'obiettivo non è solo insegnare alle nuove generazioni come utilizzare questa tecnologia, ma fornire loro ispirazione affinché possano sfruttarla in modo responsabile per generare un impatto. 🔗 Leggi su Today.it
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