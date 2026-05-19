Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica e professore emerito all'Università Sapienza di Roma, ha affermato che la regolamentazione dell’intelligenza artificiale deve essere sviluppata attraverso un dialogo tra scienziati, aziende e istituzioni. In un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di un confronto diretto tra le diverse parti coinvolte, senza entrare nel merito di proposte specifiche o decisioni già prese. Le sue parole puntano a una collaborazione tra settori, senza indicare modalità o tempi precisi.

Per Giorgio Parisi, professore emerito all'Università Sapienza di Roma e premio Nobel per la fisica, la regolamentazione dell’intelligenza artificiale deve nascere dal confronto tra mondo scientifico, industria e istituzioni. Intervistato in vista della World Tech Conference di Milano, il premio Nobel per la fisica sottolinea l’importanza di mettere “attorno allo stesso tavolo” chi conosce tecnicamente queste tecnologie, chi investe nei settori strategici e chi è chiamato a legiferare. “Non si può pensare che il codice della strada venga scritto da chi non ha mai guidato”, osserva Parisi, spiegando che le regole sull’IA non devono essere punitive ma strumenti per “fare meglio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ai, Parisi: “Regolamentazione va costruita insieme a scienziati, industria e politica”

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Ai, Parisi: Regolamentazione va costruita insieme a scienziati, industria e politica

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