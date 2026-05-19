Ai domiciliari per droga tre giovani fuggono dalla comunità | è caccia all' uomo
Tre giovani, due di origini nordafricane e uno francese, sono scomparsi domenica sera dalla comunità in cui si trovavano agli arresti domiciliari nel ponente genovese. I tre, di età compresa tra 23 e 33 anni, si sono allontanati senza autorizzazione e al momento non sono stati più rintracciati. Le autorità stanno conducendo le ricerche per rintracciarli e verificare le circostanze della fuga. Non sono ancora state fornite ulteriori dettagli sulle modalità dell’allontanamento.
Si allontanano dalla comunità dove si trovavano ai domiciliari e spariscono nel nulla. Sono in corso le ricerche di tre giovani, due nordafricani e un francese, di età compresa tra i 23 e i 33 anni, fuggiti domenica sera da una struttura del ponente genovese.Non si sarebbe trattato di una fuga. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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