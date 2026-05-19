Ai domiciliari per droga tre giovani fuggono dalla comunità | è caccia all' uomo

Tre giovani, due di origini nordafricane e uno francese, sono scomparsi domenica sera dalla comunità in cui si trovavano agli arresti domiciliari nel ponente genovese. I tre, di età compresa tra 23 e 33 anni, si sono allontanati senza autorizzazione e al momento non sono stati più rintracciati. Le autorità stanno conducendo le ricerche per rintracciarli e verificare le circostanze della fuga. Non sono ancora state fornite ulteriori dettagli sulle modalità dell’allontanamento.

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Si allontanano dalla comunità dove si trovavano ai domiciliari e spariscono nel nulla. Sono in corso le ricerche di tre giovani, due nordafricani e un francese, di età compresa tra i 23 e i 33 anni, fuggiti domenica sera da una struttura del ponente genovese.Non si sarebbe trattato di una fuga. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sant’Arcangelo: 18enne sorpreso a spacciare droga ai giovani ai domiciliari? Domande chiave Come faceva il diciottenne a operare indisturbato tra i vicoli? Chi erano i due ragazzi che ricevevano la droga? Cosa hanno trovato... Tre arresti in un mese: l’uomo sfugge ai domiciliariNel cuore di Soccavo, un uomo di 45 anni si trova al centro di una serie di eventi giudiziari che hanno portato a tre arresti in meno di un mese. Ai domiciliari per droga, tre giovani fuggono dalla comunità: è caccia all'uomoI tre, di età comprese tra i 23 e i 33 anni, erano in una comunità del ponente, ma da domenica sera si sono perse le loro tracce ... genovatoday.it Spaccio, in casa droga e kit per il furto d'auto: 19enne ai domiciliari ift.tt/FGsHt4X ift.tt/hvcVOSG x.com Dall’Italia all’Atlantico, operazione congiunta Guardia di Finanza e autorità spagnole: sequestrate 11 tonnellate di cocaina e 8 di hashish reddit Sezze, 33enne ai domiciliari: deve espiare quattro anni per drogaUn uomo di 33 anni di Sezze è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un ordine di espiazione pena. Dovrà scontare quattro anni ai domiciliari ... latinaquotidiano.it