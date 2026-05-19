Agnese e Roberto, coppia conosciuta nel programma televisivo Uomini e Donne, stanno organizzando il loro matrimonio al mare. Sono in corso i preparativi, con dettagli legati alla cerimonia e alla location. La coppia ha condiviso alcune foto e aggiornamenti sui social, mostrando entusiasmo per questo momento. La data si avvicina e tra emozioni e pianificazioni si susseguono le fasi di organizzazione. La coppia si prepara a vivere l’evento in modo semplice e intimo, con amici e familiari.

La coppia formata da Agnese e Roberto, protagonisti di Uomini e Donne, è pronta a coronare il sogno di un matrimonio intimo e speciale. Nonostante le difficoltà organizzative e la distanza tra Milano e Trento, i due sono determinati a dirsi “Sì” davanti al mare. La scelta di una cerimonia raccolta riflette il loro desiderio di semplicità, ma anche il sogno di Agnese di sposarsi in riva al mare. Uomini e Donne, anticipazioni 19 e 20 maggio 2026: balli, tensioni e scelte difficili Un matrimonio intimo ma speciale. Agnese e Roberto hanno deciso di puntare su un matrimonio che rappresenti la loro storia d’amore. La coppia desidera una cerimonia raccolta, lontana dagli eccessi, ma Roberto sogna qualcosa di più tradizionale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Agnese e Roberto: il sogno di nozze al mare tra preparativi e emozioni

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Agnese e Roberto Un Matrimonio da Sogno al Mare

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