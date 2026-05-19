Aggressione a Foggia in Piazza Mercato | la famiglia del 17enne annuncia la manifestazione pacifica del 30 maggio
Una famiglia di Foggia ha annunciato una manifestazione pacifica prevista per il 30 maggio in Piazza Mercato, dopo un episodio di aggressione che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sulle parti coinvolte. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e mira a sensibilizzare sulla vicenda senza intenti provocatori. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente alla stampa locale.
. La nota dell’Avv. Luigi Palmieri In merito alla grave aggressione subita lo scorso 9 maggio da un minore di 17 anni, in piazza Mercato, l’Avv. Luigi Palmieri del Foro di Foggia, in qualità di legale di fiducia della famiglia e del minore, rilascia la seguente nota ufficiale per comunicare i dettagli dell'iniziativa intrapresa dal nucleo familiare. L’appuntamento, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini, delle istituzioni locali, delle associazioni, delle comunità scolastiche e del tessuto civile e commerciale di Foggia, è fissato per sabato 30 maggio 2026, alle ore 17:00, con punto di ritrovo presso Via Lanza - Piazza Mercato, luogo in cui si sono verificati i fatti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
La mamma del 17enne pestato in centro: Mio figlio aggredito senza motivo
Sullo stesso argomento
Movida violenta a Foggia, 17enne pestato dal branco in piazza MercatoAncora un episodio di malamovida e ancora una volta teatro dell’aggressione è piazza Mercato, da tempo al centro delle preoccupazioni di residenti e...
Leggi anche: Rinnovo del contratto e dignità, il mondo del giornalismo scende in piazza a Torino: la manifestazione nazionale in piazza Castello
Foggia, aggressione in Piazza Mercato, Fratelli d'Italia attacca: La sindaca riferisca in aula sulla sicurezza facebook
Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer Raul Esteban Calderon, condannato in primo grado all'ergastolo reddit
In quattro contro uno, diciassettenne preso a calci e pugni in pieno centroL'aggressione in piazza Mercato sabato sera. Per il giovane lesioni al volto e 16 punti. Il padre: Mio figlio ora ha paura ... rainews.it
Diciassettenne pestato in piazza Mercato a Foggia: Ora ho paura di uscireUn ragazzo di 17 anni è stato vittima di una violenta aggressione nel cuore del centro storico di Foggia. L’episodio ... immediato.net