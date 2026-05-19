Aggressione a Foggia in Piazza Mercato | la famiglia del 17enne annuncia la manifestazione pacifica del 30 maggio

Una famiglia di Foggia ha annunciato una manifestazione pacifica prevista per il 30 maggio in Piazza Mercato, dopo un episodio di aggressione che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sulle parti coinvolte. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e mira a sensibilizzare sulla vicenda senza intenti provocatori. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente alla stampa locale.

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