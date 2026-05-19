Aggredisce i genitori per soldi nella loro abitazione nonostante il divieto di avvicinamento

Un uomo di 38 anni, residente in provincia e con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato dopo aver aggredito i genitori nella loro abitazione, nonostante fosse stato vietato di avvicinarsi. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite e, durante le verifiche, si è scoperto che l’uomo aveva cercato di ottenere soldi dai genitori. La situazione si è conclusa con l’arresto dell’individuo, che ora si trova in carcere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui