Aggredisce i genitori per soldi nella loro abitazione nonostante il divieto di avvicinamento
Un uomo di 38 anni, residente in provincia e con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato dopo aver aggredito i genitori nella loro abitazione, nonostante fosse stato vietato di avvicinarsi. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite e, durante le verifiche, si è scoperto che l’uomo aveva cercato di ottenere soldi dai genitori. La situazione si è conclusa con l’arresto dell’individuo, che ora si trova in carcere.
Arrestato un 38enne cittadino italiano, gravato da numerosi pregiudizi di polizia e residente in provincia. L’uomo era indagato per il reato di maltrattamenti commessi a danno dei genitori, per il quale si trovava sottoposto alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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