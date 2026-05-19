La Polizia di Stato è intervenuta a Salerno, vicino a Largo Alfonso Menna, in risposta a una segnalazione di lite tra familiari. Sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo che stava aggredendo i membri della sua famiglia. Dopo aver cercato di calmare la situazione, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo per evitare ulteriori conseguenze. Non sono stati riportati feriti o ulteriori danni, e l’intervento si è concluso con la gestione della situazione e il trasporto dell’uomo in commissariato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato è intervenuto a Salerno, nei pressi di Largo Alfonso Menna, a seguito di una richiesta di intervento per una lite in ambito familiare. Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno individuato un uomo, salernitano di 36 anni, che, secondo quanto ricostruito, avrebbe tenuto una condotta aggressiva nei confronti dei familiari presenti all’interno dell’abitazione. Durante le fasi dell’intervento, l’uomo avrebbe opposto resistenza agli agenti, con minacce e condotte violente. Nel tentativo di contenerlo e metterlo in sicurezza, tre agenti di polizia hanno riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredisce i familiari, bloccato dalla Polizia a Salerno

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