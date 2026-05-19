Agente di Lautaro Martinez sentenzia sul futuro dell’attaccante | Per lui esiste solo l’Inter | è felicissimo
L'agente di Lautaro Martinez ha affermato che il giocatore considera l’Inter come unica opzione possibile e si trova in uno stato di felicità. La dichiarazione è arrivata in risposta alle domande sul futuro del suo assistito, sottolineando come l’attaccante sia concentrato sulla sua attuale squadra e non abbia intenzione di cambiare ambiente. La comunicazione ha chiarito la posizione del giocatore senza lasciare spazio a interpretazioni diverse. La dichiarazione si inserisce in un momento di attesa sul mercato e sulle eventuali trattative future.
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