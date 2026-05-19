Affitti in aumento | a Milano i costi salgono di 600 euro l’anno
Negli ultimi mesi, i prezzi degli affitti a Milano sono aumentati di circa 600 euro all'anno, secondo i dati più recenti. L’indice FOI viene utilizzato per calcolare gli aggiornamenti annuali dei canoni di locazione, influenzando direttamente gli importi da versare. Alcuni contratti di affitto prevedono clausole che permettono di evitare l’aumento automatico, offrendo così maggiore stabilità ai locatari. La situazione riflette un aumento generale dei costi di soggiorno nella città, con conseguenze sulle scelte di chi cerca casa.
? Punti chiave Come influisce l'indice FOI sul tuo canone di locazione?. Quali contratti permettono di evitare l'aumento automatico dell'affitto?. Perché la cedolare secca blocca i rincari per alcuni inquilini?. Quanto inciderà questo balzo sui bilanci delle famiglie milanesi?.? In Breve Indice Istat FOI registra un incremento medio del 2,6% sui canoni di locazione.. I contratti con cedola secca evitano aumenti legati all'indice di rivalutazione inflattiva.. Confedilizia evidenzia la protezione fiscale per chi utilizza il regime della cedolare secca.. L'erosione del potere d'acquisto colpisce i residenti senza clausole di esclusione fiscale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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