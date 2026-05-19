Affitti brevi scontro tra Comune e governo

Il dibattito sugli affitti brevi torna a essere al centro delle attenzioni politiche, con un confronto tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e l’amministrazione comunale di Firenze. La questione riguarda le norme e le regolamentazioni applicate a questa forma di locazione, che coinvolge sia le autorità centrali che quelle locali. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di differenze di vedute tra il governo e il Comune sulla gestione e le restrizioni degli affitti temporanei.

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Il tema degli affitti brevi torna al centro del dibattito politico, con un confronto diretto tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e l’amministrazione comunale di Firenze. Da una parte, la critica alle limitazioni introdotte in alcune città ad alta pressione turistica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Scontro sugli affitti brevi, Confedilizia porta in tribunale il Comune di BergamoIl ricorso al Tar di Brescia promosso dall’associazione con Appe e Fiaip Bergamo per annullare il nuovo regolamento: “Andremo fino in fondo”. Liguria, scontro sugli affitti brevi: i proprietari dicono noLa proposta di legge presentata da Alleanza Verdi e Sinistra in Regione Liguria per limitare le locazioni brevi ha scatenato una reazione durissima... Caraibi, stretta sugli affitti brevi e scontro con Booking.comGli albergatori caraibici chiedono regole uguali per tutti nel comparto dell’ospitalità, è emerso nel corso del Caribbean Travel Marketplace ... guidaviaggi.it Affitti brevi, Gualtieri si nasconde dietro la riforma dei poteri. E il Pd tira in ballo la RegioneLe associazioni aspettano da mesi un regolamento cittadino e si scontrano con il Sindaco che reclama la modifica costituzionale come strumento per bloccare la desertificazione del centro ... romatoday.it