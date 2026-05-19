Affari Tuoi gaffe o battuta? La frase di Herbert Ballerina divide il pubblico
Durante una registrazione di uno spettacolo televisivo, un microfono lasciato aperto ha catturato una frase pronunciata a voce bassa da un comico. La registrazione, che non era destinata alla trasmissione, è stata condivisa sui social network, attirando l’attenzione di molti utenti. La frase in questione ha diviso il pubblico tra chi la considera una semplice battuta e chi invece la interpreta come una gaffe. La vicenda ha suscitato discussioni online e ha portato a riflettere sulla gestione dei microfoni aperti durante le riprese.
Un fuori onda con un microfono rimasto accidentalmente aperto con una frase pronunciata a mezza voce, è diventato in pochi secondi virale sui social. La puntata di Affari Tuoi, andata in onda lunedì 11 maggio, ha infatti regalato ai telespettatori uno di quei momenti televisivi che nessuno sceneggiatore avrebbe potuto pianificare meglio. Protagonista involontario della serata è stato Herbert Ballerina, presenza fissa nel game show condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Mentre il conduttore si preparava a coinvolgere due volti ormai noti del programma, Lupo e Thanat, per un parere sull’andamento della partita, il microfono del comico ha tradito le sue intenzioni di discrezione. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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