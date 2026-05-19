Lunedì 18 maggio 2026 è andata in onda una puntata di Affari Tuoi caratterizzata da un risultato particolare. Durante l’episodio, una concorrente proveniente da Carovigno ha vinto una somma di denaro. La puntata ha visto l’interazione tra il pubblico e i concorrenti, con momenti di suspense legati alle scelte e alle telefonate. La vincita di Linda ha attirato l’attenzione degli spettatori che si sono collegati per seguire l’evento.

Lunedì 18 maggio 2026 è andata in scena una delle puntate di Affari Tuoi più emozionanti degli ultimi tempi. Protagonista della serata è stata Linda da Carovigno, in provincia di Brindisi, accompagnata in studio dal padre Oronzo, ex funzionario delle Nazioni Unite per circa trent’anni e ora pensionato, davanti a un Stefano De Martino in grandissima forma. Linda, sposata e mamma della piccola Beatrice di quattro anni, ha subito conquistato il pubblico con la sua semplicità e il forte legame familiare. Purtroppo, però, la sua partita si è rivelata fin da subito una vera e propria montagna da scalare. Tutto è iniziato nel peggiore dei modi: già ai primi tiri sono usciti i 100 mila euro, poi i 200 mila euro e infine i 75 mila euro, svuotando rapidamente il tabellone dei premi più appetibili. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Affari Tuoi 18 maggio 2026: quanto ha vinto ieri Linda da Carovigno

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Affari Tuoi 12 gennaio 2026: partita clamorosa e finale che lascia senza parole

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