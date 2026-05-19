Aereo striscia la coda in pista panico a bordo in Italia
Questa mattina all’aeroporto di Fiumicino si è verificato un episodio di emergenza durante un volo diretto a Lisbona. L’aereo della compagnia TAP Air Portugal ha iniziato la fase di decollo, ma ha subito un problema che ha costretto l’equipaggio a interrompere la partenza e a rientrare in pista. A bordo si sono registrati momenti di tensione tra i passeggeri, che sono stati fatti scendere e fatti attendere in area di imbarco. L’intervento dei servizi di sicurezza e di emergenza è stato immediato.
Momenti di tensione questa mattina all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove un aereo della compagnia TAP Air Portugal è stato costretto a interrompere il viaggio verso Lisbona e a rientrare dopo un problema verificatosi durante il decollo. L’episodio ha coinvolto il volo TP831, operato con un Airbus A320 diretto a Lisbona. Il tailstrike durante il decollo. Secondo quanto riferito dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, poco dopo le 11.40 il velivolo stava effettuando il decollo dalla pista 25 quando si è verificato un tailstrike, ovvero il contatto della parte posteriore dell’aereo con la pista durante la fase di rotazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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