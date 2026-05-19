Aereo in decollo striscia la coda sulla pista a Fiumicino | nessun danno accertamenti in corso
Durante il decollo di un aereo all'aeroporto di Fiumicino, la coda dell'aereo ha toccato la pista. L’incidente non ha provocato danni all’aereo o alle strutture dell’aeroporto. Le autorità stanno conducendo verifiche per accertare le cause dell’incidente. Un investigatore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è stato inviato sul posto per visionare i dettagli dell’accaduto. La situazione è sotto controllo e non si segnalano disagi per i passeggeri.
Un colpo di coda sulle piste dell'aeroporto di Fiumicino durante il decollo: nessun danno, ma l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo invia un investigatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Aereo in decollo 'striscia' la pista: rientrato all'Aeroporto di Fiumicino facebook
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