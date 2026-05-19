Aereo in decollo striscia la coda sulla pista a Fiumicino | nessun danno accertamenti in corso

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il decollo di un aereo all'aeroporto di Fiumicino, la coda dell'aereo ha toccato la pista. L’incidente non ha provocato danni all’aereo o alle strutture dell’aeroporto. Le autorità stanno conducendo verifiche per accertare le cause dell’incidente. Un investigatore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è stato inviato sul posto per visionare i dettagli dell’accaduto. La situazione è sotto controllo e non si segnalano disagi per i passeggeri.

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Un colpo di coda sulle piste dell'aeroporto di Fiumicino durante il decollo: nessun danno, ma l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo invia un investigatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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