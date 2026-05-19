ADHD | tra cervello genetica e società

L’ADHD, o disturbo da deficit di attenzione e iperattività, è una condizione del neurosviluppo che influisce sul funzionamento del cervello. Si manifesta con difficoltà a mantenere l’attenzione, impulsi e livelli di energia elevati. La ricerca indica che fattori genetici giocano un ruolo importante nella sua insorgenza. La società e l’ambiente in cui si vive possono influenzare la diagnosi e il modo in cui il disturbo viene affrontato. La condizione colpisce soprattutto bambini, ma può persistere anche in età adulta.

L’ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da una specifica differenza nel modo in cui il cervello gestisce attività come l’attenzione, l’energia e l’impulsività. A parlarne è il dott. Massimiliano Dieci, psichiatra e responsabile dell’U.O. di Riabilitazione psichiatrica e di ZucchiMental Care, Degenze specializzate in cure psichiatriche e dipendenze presso gli Istituti Clinici Zucchi di Gruppo San Donato a Carate Brianza. Cos’è e perché si manifesta «A livello neurobiologico, l’ADHD è legato a una disfunzione dei sistemi dopaminergico e noradrenergico. Si tratta, cioè, di un’alterazione che compromette i circuiti cerebrali coinvolti nella regolazione dell’attenzione e nella capacità di pianificazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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