ADHD | tra cervello genetica e società

Da ilsole24ore.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ADHD, o disturbo da deficit di attenzione e iperattività, è una condizione del neurosviluppo che influisce sul funzionamento del cervello. Si manifesta con difficoltà a mantenere l’attenzione, impulsi e livelli di energia elevati. La ricerca indica che fattori genetici giocano un ruolo importante nella sua insorgenza. La società e l’ambiente in cui si vive possono influenzare la diagnosi e il modo in cui il disturbo viene affrontato. La condizione colpisce soprattutto bambini, ma può persistere anche in età adulta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da una specifica differenza nel modo in cui il cervello gestisce attività come l’attenzione, l’energia e l’impulsività. A parlarne è il dott. Massimiliano Dieci, psichiatra e responsabile dell’U.O. di Riabilitazione psichiatrica e di ZucchiMental Care, Degenze specializzate in cure psichiatriche e dipendenze presso gli Istituti Clinici Zucchi di Gruppo San Donato a Carate Brianza. Cos’è e perché si manifesta «A livello neurobiologico, l’ADHD è legato a una disfunzione dei sistemi dopaminergico e noradrenergico. Si tratta, cioè, di un’alterazione che compromette i circuiti cerebrali coinvolti nella regolazione dell’attenzione e nella capacità di pianificazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

adhd tra cervello genetica e societ224
© Ilsole24ore.com - ADHD: tra cervello, genetica e società
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cervelli fuori dagli schemi

Video Cervelli fuori dagli schemi

Sullo stesso argomento

L'ADHD non è un difetto. Come il cervello elabora il mondo in modo diversoPer anni l'ADHD è stato raccontato come un problema di disciplina, di scarsa concentrazione, di mancato autocontrollo.

Tra fisica e genetica: le nuove frontiere del progresso umanoIl progresso non è un sentiero lineare, ma una forza tellurica che scuote le fondamenta stesse dell’esperienza umana.

ADHD. Fattori genetici diversi per sintomi e manifestazione della malattiaE' quanto emerge da uno studio della University College di Londra. I sintomi di iperattività dell’ADHD tendono a diminuire man mano che il bambino cresce, mentre la disattenzione è un sintomo che ... quotidianosanita.it

Paracetamolo in gravidanza: nuovo studio lo collega a un aumento del rischio di ADHDUn’indagine condotta dall’Università di Washington ha messo in evidenza un possibile legame tra l’uso del paracetamolo (acetaminofene) in gravidanza e un rischio maggiore di disturbo da deficit di ... notizie.tiscali.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web