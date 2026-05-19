ADHD in aumento | tra fattori genetici e l’impatto del digitale

Negli ultimi anni si registra un aumento delle diagnosi di ADHD, un disturbo che colpisce sia bambini che adulti. Tra i fattori considerati ci sono aspetti genetici e l’intenso uso dei social media, che potrebbe influenzare la capacità di concentrazione dei più giovani. Spesso, molti adulti ricevono una diagnosi di ADHD solo in età avanzata, dopo aver vissuto anni senza riconoscere i sintomi. La questione solleva domande su come i cambiamenti sociali e digitali possano incidere sulla salute mentale.

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? Domande chiave Come influenzano i social media i livelli di attenzione dei giovani?. Perché molti adulti ricevono una diagnosi di ADHD solo tardivamente?. Quali sono i rischi di sviluppare altre patologie psichiatriche in età adulta?. Come si distingue una forma lieve di ADHD da una disabilità funziva?.? In Breve Prevalenza del 4% tra bambini e adolescenti con maggiore incidenza nei maschi.. Cause includono genetica, nascite premature ed esposizione ad alcol o fumo in gravidanza.. Trattamenti combinano farmaci come Atomoxetina e Metilfenidato con psicoterapia cognitivo-comportamentale.. Il dottor Dieci evidenzia rischi di comorbidità con spettro autistico e disturbi bipolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ADHD in aumento: tra fattori genetici e l’impatto del digitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Are common food chemicals silently affecting our children's health Sullo stesso argomento Prezzo del gas in aumento: pesano tensioni nello Stretto di Hormuz e fattori climaticiABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni Il prezzo del gas naturale apre la giornata con un leggero aumento sui mercati... Cina, il tasso di lettura in aumento grazie alla crescita del formato digitaleNANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con il trend in crescita della lettura digitale, nel 2025 il tasso complessivo di lettura tra gli adulti cinesi... ADHD: tra cervello, genetica e societàL’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da una specifica differenza nel modo in cui il cervello gestisce attività come l’attenzione, l’energia ... msn.com Le diagnosi di ADHD sono in aumento: che cosa sta succedendo?In alcune parti del mondo, a un numero record di persone viene diagnosticato il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Negli Stati Uniti, per esempio, lo scorso anno i ricercatori di ... lescienze.it