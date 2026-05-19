Adesca due donne e le lancia dal cantiere di un palazzo | killer confessa in caserma

Un uomo di 48 anni è stato fermato dalla polizia e ha confessato di aver ucciso due donne nel cantiere di un palazzo a Pollena Trocchia. Secondo quanto ricostruito, avrebbe adescato le vittime e successivamente le avrebbe spinte nel vuoto. La confession è avvenuta in caserma, dove il sospettato ha fornito dettagli sul suo coinvolgimento nel duplice omicidio. La vicenda si sviluppa nel contesto di un'indagine ancora in corso, con gli investigatori che stanno verificando le circostanze precise dei fatti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui