Adesca due donne e le lancia dal cantiere di un palazzo | killer confessa in caserma
Un uomo di 48 anni è stato fermato dalla polizia e ha confessato di aver ucciso due donne nel cantiere di un palazzo a Pollena Trocchia. Secondo quanto ricostruito, avrebbe adescato le vittime e successivamente le avrebbe spinte nel vuoto. La confession è avvenuta in caserma, dove il sospettato ha fornito dettagli sul suo coinvolgimento nel duplice omicidio. La vicenda si sviluppa nel contesto di un'indagine ancora in corso, con gli investigatori che stanno verificando le circostanze precise dei fatti.
Ha confessato il delitto delle due donne Mario Landolfi, 48enne di Sant’Anastasia, da ieri in stato di fermo per i due omicidi in un cantiere di Pollena Trocchia. Le vittime sono la 29enne Sara Tkacz, nata a Santa Maria Capua Vetere, e Lyuba Hlyva, 49enne di origini ucraine, uccise a 24 ore l’una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Lanciate nel vuoto del cantiere. Confessa il killer di due prostitute
Napoli, due donne trovate morte in un cantiere: uomo fermato confessa di averle ucciseSarebbero precipitate da due diversi piani di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia.