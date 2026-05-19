Addio vecchia N' derr a la lanze Da Santa Scolastica al Margherita | rendering e segreti del nuovo waterfront di Bari

Il nuovo waterfront di Bari si estende dal quartiere di Santa Scolastica fino all’Ospedale Margherita, sostituendo la vecchia area di N’derr a la lanze. La zona, considerata tra le più suggestive della città, si sviluppa lungo il mare e si affaccia sulla parte più antica e storica di Bari, dove sono presenti alcuni dei monumenti più noti. Recentemente sono stati resi noti i rendering del progetto, che mostrano i dettagli del nuovo lungomare e alcuni aspetti ancora riservati del suo sviluppo.

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