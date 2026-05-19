Addio vecchia N' derr a la lanze Da Santa Scolastica al Margherita | rendering e segreti del nuovo waterfront di Bari
Il nuovo waterfront di Bari si estende dal quartiere di Santa Scolastica fino all’Ospedale Margherita, sostituendo la vecchia area di N’derr a la lanze. La zona, considerata tra le più suggestive della città, si sviluppa lungo il mare e si affaccia sulla parte più antica e storica di Bari, dove sono presenti alcuni dei monumenti più noti. Recentemente sono stati resi noti i rendering del progetto, che mostrano i dettagli del nuovo lungomare e alcuni aspetti ancora riservati del suo sviluppo.
È forse il lungomare più suggestivo di Bari, che costeggia l'area più antica e storica della città, abbracciando alcuni dei suoi monumenti più belli. Allo stesso tempo, il tratto costiero che va dal porto al molo San Nicola, passando per il fronte mare del borgo antico e il Fortino Sant'Antonio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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