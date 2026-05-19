Addio Napoli Anguissa via per circa 20 milioni | la destinazione

Il calciomercato dell'ultima ora riguarda il trasferimento di Anguissa, che si trasferirà da Napoli a una nuova squadra per circa 20 milioni di euro. La trattativa si conclude mentre la società azzurra si prepara per la prossima stagione, con diverse operazioni di mercato ancora in corso. Le parti coinvolte stanno definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento. Restano da capire le tempistiche e le eventuali altre operazioni legate ai movimenti in entrata e in uscita.

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