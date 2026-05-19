Addio Napoli Anguissa via per circa 20 milioni | la destinazione

Da calciomercato.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato dell'ultima ora riguarda il trasferimento di Anguissa, che si trasferirà da Napoli a una nuova squadra per circa 20 milioni di euro. La trattativa si conclude mentre la società azzurra si prepara per la prossima stagione, con diverse operazioni di mercato ancora in corso. Le parti coinvolte stanno definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento. Restano da capire le tempistiche e le eventuali altre operazioni legate ai movimenti in entrata e in uscita.

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Proseguono le grandi manovre di mercato in casa azzurra in vista della prossima stagione: le ultimissime. Grazie al convincente successo ottenuto sul campo del Pisa, il Napoli ottiene la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo importantissimo per gli azzurri che, a questo punto, possono iniziare a pensare al calciomercato estivo quando sarà importantissimo andare a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Anguissa (Ansa) – Calciomercato.it Attenzione, però, anche ai movimenti in uscita con diversi pezzi pregiati sul piede di partenza. Tra questi figura sicuramente Frank Zambo Anguissa... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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