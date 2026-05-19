Addio alla manager Patrizia Mini Storica anima della Galvanina

È deceduta la manager Patrizia Mini, figura storica della Galvanina. Conosciuta per la sua trasparenza, richiamata alla descrizione dell’acqua di Covignano, e per la carica energetica e determinata che caratterizzava il suo modo di lavorare. La sua presenza ha segnato profondamente l’azienda, lasciando un’impronta duratura. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore e per tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata nel corso degli anni.

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Aveva la trasparenza di quell’acqua che scorre a Covignano e l’energia del fuoco che ne guidava il temperamento ideale e libero. Rimini piange Patrizia Mini, scomparsa venerdì scorso a 71 anni, dopo una lunga malattia. Storica vicepresidente di Galvanina spa (ceduta dalla famiglia Mini al fondo Riverside nel 2019) ed eletta nel 2005 ’ Donna dell’acqua ’, è stata capace di fondere l’intuito manageriale con una grande sensibilità umanistica. Amava ripetere una verità profonda: "Non produco nulla, raccolgo e custodisco un frutto della terra e del cielo". Era entrata nell’azienda di famiglia agli inizi degli anni Ottanta, dopo una laurea in giurisprudenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio alla manager Patrizia Mini. Storica anima della Galvanina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Addio a Dina Siena: Marzocca piange la sua anima storica Leggi anche: Addio alla dottoressa Patrizia Passani