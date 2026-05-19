Addio a Giovanni Raspa | Una vita generosa

Nella giornata di ieri si sono svolti i funerali di Giovanni Raspa a Rivotorto di Assisi, dove una grande folla si è radunata per l’ultimo saluto. Raspa, di 69 anni, è deceduto sabato scorso a causa di un malore. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di numerosi conoscenti e cittadini. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi lo aveva conosciuto e apprezzato per la sua generosità.

RIVOTORTO DI ASSISI – Gran folla, nel pomeriggio di ieri, per l’ultimo saluto a Giovanni Raspa, stroncato da un malore, sabato scorso, a 69 anni. Una morte che ha destato enorme dolore ed emozione, e tanti si sono stretti intorno ai figli Maddalena, Riccardo, Costanza, al fratello Andrea e ai familiari. Feretro scortato fino alla chiesa da una rappresentanza dei Cavalieri di Satriano. Appassionato di cavalli da sempre, era il Conestabile della Compagnia Cavalieri di Satriano, organizzatore da sempre della Cavalcata – quest’anno sarebbe la quarantasettesima - che rievoca il ritorno di San Francesco da Nocera ad Assisi nell’estate del 1226. Ma... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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