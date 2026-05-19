Addio a Franco Guglielmotti storico direttore di Confindustria Salerno

Nella serata di ieri si è spento all’età di 83 anni Franco Guglielmotti, figura di rilievo nel mondo imprenditoriale e associativo di Salerno. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le persone che lo conoscevano e nelle realtà che aveva rappresentato nel corso degli anni. Guglielmotti era stato a lungo direttore di un’associazione di imprenditori locale, contribuendo con il suo lavoro alla crescita dell’area. La notizia si è diffusa rapidamente tra i professionisti e le istituzioni della zona.

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