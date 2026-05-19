Lele Adani ha commentato il possibile addio di Antonio Conte dalla panchina del Napoli durante un'intervista a Viva El Futbol. L’ex calciatore e commentatore ha espresso un giudizio sul modo di lavorare di Conte, affermando che non si radica in un club e che, secondo lui, lascia dietro di sé molte perdite. La discussione si concentra sulla durata della presenza dell’allenatore nel ruolo e sul suo stile di gestione.

L’ex calciatore e commentatore tv Lele Adani ha parlato a Viva El Futbol in merito al possibile addio di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Per il tecnico, la partita di domenica contro l’Udinese potrebbe essere la sua ultima sulla panchina azzurra. Ad annunciare cosa ne sarà del futuro del Napoli, sarà il presidente Aurelio De Laurentiis. Le parole di Adani. Secondo Adani, Conte non resterà a Napoli ma non andrà neanche in Nazionale: “ Conte non va in Nazionale per fare il passaggio tra un club e un altro, non è quella la sua direzione. Se arriva primo o secondo in Serie A, serve a tutti. Conte o ti adatti a lui, o ti adatti a lui. Lui è garanzia di lavoro fatto bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Adani: “Conte non pianta le radici in un club, lui va in battaglia e lascia morti, perciò non dura”

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