Adam Driver rompe il silenzio sulla vicenda Dunham | I commenti li tengo in serbo per il mio libro

L’attore ha parlato per la prima volta delle accuse rivoltegli dall’autrice nella sua biografia. Durante un'intervista, ha affermato di voler rispondere ai commenti in modo diverso, specificando che li approfondirà nel suo prossimo libro. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, dopo che l’autrice aveva descritto alcuni aspetti della loro relazione passata. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’autrice riguardo alle affermazioni dell’attore.

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L'attore ha risposto: «Non ho commenti da fare sulla vicenda, tengo tutto in serbo per il mio libro», mentre un brusio si diffondeva per la sala stampa, l'attore ha così svelato una porzione della sua visione sull'accaduto. Non è chiaro se Adam Driver stia veramente lavorando a una biografia, in risposta a quella di Dunham, o se la sua sia stata solo una frecciatina alla regista, ma per il momento ciò che è chiaro è che Driver non intende affrontare direttamente le accuse, concentrandosi sulla promozione del suo film a Cannes. Tiger Paper è un dramma poliziesco ambientato negli Anni ‘80, diretto da James Gray con l’interpretazione, oltre a Driver, di Miles Teller e Scarlett Johansson. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Adam Driver rompe il silenzio sulla vicenda Dunham: «I commenti li tengo in serbo per il mio libro» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¡SE DESBORDÓ LA PASIÓN EN INSTAGRAM!El comentario más ardiente de Emin que confirma su amor con lsu Sullo stesso argomento Adam Driver risponde in modo ironico alle accuse di Lena DunhamL'attore, durante il Festival di Cannes, ha dovuto affrontare il contenuto dell'autobiografia dell'attrice, in cui viene descritto come aggressivo e... Lena Dunham accusa Adam Driver di comportamenti aggressivi: la replica (gelida) arriva a CannesLa conferenza stampa di Paper Tiger al Festival di Cannes ha riservato un momento di tensione mediatica quando Adam Driver è stato interrogato sulle... Adam Driver risponde alle rivelazioni shock di Lena Dunham: la frase che ha spiazzato Cannes 2026Adam Driver ha risposto con poche parole secche alle domande sul controverso memoir di Lena Dunham durante la conferenza stampa del suo ultimo film Paper Tiger al Festival di Cannes 2026. Come riporta ... cinemaserietv.it