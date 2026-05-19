Ad Ameno il concerto del Lux Terrae Baroque Ensemble | la musica barocca e l' arte dell' improvvisazione
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Domenica 24 maggio, alle 17, il santuario della Madonna della Bocciola a Vacciago di Ameno ospiterà il concerto "In stile passeggiato: L'arte della diminuzione". L'evento, a ingresso libero, è organizzato dalla Pro Loco di Ameno ed è dedicato alla scoperta della "diminuzione", la tecnica barocca. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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