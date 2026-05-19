Ad Agrigento arriva Beba del commissario Montalbano | a tu per tu con Carmelinda Gentile
Ad Agrigento si presenta Beba, un personaggio noto nel mondo del commissario Montalbano, interpretato dall’attrice Carmelinda Gentile. L’evento si inserisce nella rassegna culturale “Ariabook – Ogni libro è respiro”, organizzata dal Circolo dei Nobili e curata da Alice Titone e Beniamino Biondi. La manifestazione prosegue con incontri dedicati alla letteratura e alla cultura, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi ai protagonisti e agli autori attraverso dialoghi e presentazioni.
Prosegue ad Agrigento la rassegna culturale “Ariabook – Ogni libro è respiro”, promossa dal Circolo dei Nobili e curata da Alice Titone e Beniamino Biondi. Il secondo appuntamento della manifestazione porterà in città l’attrice e autrice Carmelinda Gentile, conosciuta dal grande pubblico per il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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