Ad Agrigento arriva Beba del commissario Montalbano | a tu per tu con Carmelinda Gentile

Ad Agrigento si presenta Beba, un personaggio noto nel mondo del commissario Montalbano, interpretato dall’attrice Carmelinda Gentile. L’evento si inserisce nella rassegna culturale “Ariabook – Ogni libro è respiro”, organizzata dal Circolo dei Nobili e curata da Alice Titone e Beniamino Biondi. La manifestazione prosegue con incontri dedicati alla letteratura e alla cultura, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi ai protagonisti e agli autori attraverso dialoghi e presentazioni.

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