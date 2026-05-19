Acuto evade dai domiciliari | in carcere il 41enne che aggredì un Carabiniere durante i controlli Covid
Un uomo di 41 anni, residente ad Acuto e già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver evaso dai domiciliari. L’uomo era stato condannato per aver aggredito un carabiniere durante un controllo legato alle misure anti-Covid. La sua fuga è stata scoperta quando non è stato più rintracciabile presso la sua abitazione, portando alla revoca della detenzione domiciliare e al suo trasferimento in carcere. La vicenda si è verificata nel contesto delle restrizioni imposte per contenere la pandemia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria è costato la revoca della detenzione domiciliare a un 41enne residente ad Acuto, già noto alle Forze dell'Ordine. Nei giorni scorsi, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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