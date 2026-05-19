Actv modifica i servizi di navigazione per le elezioni e la Vogalonga

Durante i giorni delle elezioni comunali e della 50^ edizione della Vogalonga, il servizio di navigazione di Venezia subirà alcune variazioni. Le modifiche riguarderanno le corse programmate e gli orari di partenza delle imbarcazioni, in modo da adattarsi alle esigenze di mobilità durante questi eventi. La comunicazione delle variazioni sarà disponibile attraverso i canali ufficiali dell’azienda di navigazione, che ha annunciato le modifiche per i giorni di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui