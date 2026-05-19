Actv modifica i servizi di navigazione per le elezioni e la Vogalonga

Da veneziatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i giorni delle elezioni comunali e della 50^ edizione della Vogalonga, il servizio di navigazione di Venezia subirà alcune variazioni. Le modifiche riguarderanno le corse programmate e gli orari di partenza delle imbarcazioni, in modo da adattarsi alle esigenze di mobilità durante questi eventi. La comunicazione delle variazioni sarà disponibile attraverso i canali ufficiali dell’azienda di navigazione, che ha annunciato le modifiche per i giorni di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.

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Per sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, in occasione delle elezioni comunali e della 50^ edizione della Vogalonga, Actv ha comunicato alcune modifiche nei servizi della rete di navigazione di Venezia. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayEcco le principali: dal. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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