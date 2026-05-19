Acqua Santa e Parco Fucoli Censimento alberi secolari
A Chianciano Terme è iniziato un progetto di censimento degli alberi secolari nel Parco Acqua Santa e nel Parco Fucoli. L’obiettivo è tutelare e garantire la sicurezza del patrimonio arboreo delle aree verdi. Il lavoro viene svolto da giovani ricercatori, che si occupano di rilevare e documentare gli alberi più anziani e di grande importanza. Questa iniziativa mira a preservare il patrimonio naturale e a migliorare la gestione delle aree verdi pubbliche.
Al via a Chianciano Terme un progetto dedicato alla tutela e alla sicurezza del patrimonio arboreo del Parco Acqua Santa e del Parco Fucoli, che scommette sul talento e sulle competenze dei giovani ricercatori. È l’obiettivo strategico messo in campo dal Comune che ha siglato un accordo di collaborazione istituzionale e scientifica con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze. Il progetto, ’Studio e supporto scientifico alla valutazione del rischio arboreo nei Parchi dell’Acquasanta e Fucoli’, ha l’obiettivo di costruire un quadro conoscitivo e operativo avanzato per... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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