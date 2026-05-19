Il Consiglio direttivo dell’Automobile Club Reggio Emilia si è riunito il 15 maggio e ha eletto all’unanimità il nuovo presidente. La nomina è stata decisa durante la seduta, senza opposizioni o voti contrari. Il dottor Alberto Artemio Galaverni è stato scelto per ricoprire questa carica. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal club e pubblicata sul sito ufficiale dell’associazione. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla durata dell’incarico o sulle eventuali priorità.

Il Consiglio direttivo dell’ Automobile club Reggio Emilia nella seduta del 15 maggio scorso ha eletto con consenso unanime il dottor Alberto Artemio Galaverni Presidente dell’Ente. Questa la sua prima dichiarazione: "E’ per me un onore guidare l’Automobile club Reggio Emilia. Il mandato ricevuto raccoglie una storia importante, che quest’anno celebra 100 anni di vita e l’eredità dell’ingegner Marco Franzoni, che è stato figura di spicco nel mondo Aci locale e nazionale, oltre che nel tessuto imprenditoriale regionale. Il club reggiano negli anni ha raggiunto livelli di eccellenza assoluta; oggi conta ben 34mila soci ed è molto attivo e presente nel territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aci Reggio, Galaverni presidente

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