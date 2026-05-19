La Giunta regionale ha approvato lo stato di avanzamento lavori dell’Aqst (Accordo quadro di sviluppo territoriale) “ Lodigiano Innovativo e Protagonista ”, sottoscritto tra Regione Lombardia, Provincia di Lodi e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Il via libera è arrivato su proposta del presidente Attilio Fontana con il concerto degli assessori Massimo Sertori (Enti locali e Programmazione negoziata), Guido Guidesi (nella foto) (Sviluppo economico), Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche). L’Aqst, sottoscritto nel giugno 2025, rappresenta uno strumento di programmazione strategica condivisa che coinvolge l’intero territorio provinciale attraverso una collaborazione strutturata tra istituzioni e autonomie locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accordo quadro, è via libera. Dalla Regione sì ai progetti di sviluppo del territorio

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