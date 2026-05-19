Durante un'operazione in mare, i militari israeliani hanno intercettato e abbordato una nave al largo delle coste cipriote. A bordo si trovava un giovane, e i genitori hanno assistito in diretta all'evento, affermando di aver visto l'abbordaggio e di essere certi che il loro figlio fosse nelle mani delle forze coinvolte. La nave, partita da un porto italiano, era in transito quando è stata fermata. I dettagli sulla situazione del ragazzo non sono stati resi ufficiali.

Mamma Luisa e papà Raimondo hanno seguito in diretta l’ abbordaggio da parte dei militari israeliani della nave Cactus al largo delle coste cipriote, a bordo della quale stava viaggiando il figlio Alessio Catanzaro. Il trentenne del Bolognese, dottorando in Fisica all’Imt di Lucca, si era imbarco sulla Global Sumud Flotilla lo scorso aprile dalla Sicilia. Raimondo parla con il cuore in gola. Lui e sua moglie sono divorati dalla preoccupazione. Giorni fa, il padre di Alessio era arrivato a scrivere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere la protezione dei ragazzi della Flotilla. Avete notizie di Alessio? "Nessuna. Abbiamo assistito in diretta all’abbordaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Abbiamo visto l’abbordaggio. Nostro figlio è nelle loro mani"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Borghi sul momento dell’Inter: «Lo Scudetto è ancora nelle loro mani. Ma con i nerazzurri c’è un rebus, il loro problema è fisico o mentale?»di Redazione Inter News 24Borghi, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così dell’Inter in vista della corsa Scudetto in questo finale di...

Spalletti "Ripartiamo dagli applausi, abbiamo tutto nelle nostre mani""Col Verona non abbiamo vinto, ma non tutto è da buttare, questa Juventus ha un futuro", dice il tecnico bianconero TORINO - "Vogliamo ripartire...

Marines Usa assaltano la nave iraniana Touska: il video dell’abbordaggio nel Mar ArabicoUn’operazione militare ad alta tensione, ripresa passo dopo passo. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video che documenta l’abbordaggio e il sequestro della nave iraniana Touska da ... affaritaliani.it