Abbiamo assaggiato il pastrami burger e, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è affatto deludente. Chi conosce il pastrami potrebbe aspettarsi un risultato troppo ricco o eccessivamente intenso, ma questa versione si presenta equilibrata. Il panino combina la carne affumicata con ingredienti freschi e ben bilanciati, creando un piatto che sorprende senza risultare pesante. La prova si è svolta con attenzione ai dettagli, senza eccessi o compromessi.

Chi sa cos'è il pastrami ci arriva con poca convinzione, o almeno temendo l'effetto “troppo”: troppo grasso, troppo sapore, troppo costruito. L’idea, sulla carta, sembra più un esercizio di stile che un vero burger da desiderare. E invece il Pastrami Burger di Street Smash Burgers - provato in corso Garibaldi 119, a Milano - sorprende proprio perché non forza la mano: il bun è soffice, il morso netto, la carne resta succosa senza appesantire. Non è un’aggiunta scenografica, ma un taglio di gusto preciso. Affumicato, morbido, con quella sapidità tipica del brisket lavorato a lungo. Non invade, si incastra. La maionese al chimichurri fa il lavoro più intelligente del panino: non si pone come “salsa protagonista”, ma come interruttore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Abbiamo provato il pastrami burger e, no, non è niente male

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ET PENDE BR GÜN | Pastrami Sandviç, Ankara Döneri ve Ocakba Deneyimi

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