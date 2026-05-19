Abbandono scolastico | il 15,4% degli studenti lascia gli studi nelle zone disagiate I dati
In Italia, il fenomeno dell’abbandono scolastico colpisce in modo diverso le varie aree del paese. Secondo i dati dell’Istat, il 15,4% degli studenti nelle zone disagiate interrompe gli studi prima di completare l’obbligo scolastico. Questa percentuale rappresenta un incremento rispetto alle aree più avvantaggiate, dove i tassi di abbandono risultano più bassi. Le differenze tra territori più svantaggiati e quelli con condizioni socio-economiche migliori sono evidenti e riguardano soprattutto le regioni del sud e le zone rurali.
L’abbandono scolastico in Italia non è distribuito in modo uniforme. Un’elaborazione dell’Istat, realizzata per Save the Children e inserita nella ricerca “I luoghi che contano”, svela un quadro allarmante: il 15,4% degli studenti di scuole medie e superiori residenti in zone svantaggiate decide di interrompere gli studi o è costretto a ripetere l’anno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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