Abbandono scolastico | il 15,4% degli studenti lascia gli studi nelle zone disagiate I dati

In Italia, il fenomeno dell’abbandono scolastico colpisce in modo diverso le varie aree del paese. Secondo i dati dell’Istat, il 15,4% degli studenti nelle zone disagiate interrompe gli studi prima di completare l’obbligo scolastico. Questa percentuale rappresenta un incremento rispetto alle aree più avvantaggiate, dove i tassi di abbandono risultano più bassi. Le differenze tra territori più svantaggiati e quelli con condizioni socio-economiche migliori sono evidenti e riguardano soprattutto le regioni del sud e le zone rurali.

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