A14 traffico regolare dopo la mattinata di passione | a prendere fuoco il rimorchio di un camion carico di cemento
Dopo alcune ore di disagi, la circolazione sulla A14 nella zona di Forlì è tornata scorrevole. La mattina si era verificato un incendio che ha interessato il rimorchio di un camion carico di cemento, provocando blocchi e rallentamenti. Il traffico era rimasto interrotto per diverse ore, ma nel tardo pomeriggio le vetture sono ripartite regolarmente lungo il tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.
E' tornata regolare nella tarda mattinata la circolazione stradale lungo il tratto forlivese dell'A14 Bologna-Taranto, rimasta a lungo bloccata per un incendio che ha interessato un mezzo pesante. Il fatto è avvenuto intorno alle 7,30, all'altezza del chilometro 86+200 sud. Ad esser interessato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Prende fuoco il rimorchio di un tir carico di rifiuti, intervento dei Vigili del fuoco
Fiamme al casello dell'A22 a Carpi: a fuoco il rimorchio di un tir carico di legnameUn principio d'incendio ha causato attimi di forte apprensione nella primissima mattinata di oggi, 18 maggio 2026, nei pressi dell'ingresso del...
A14 Bologna-Taranto: riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto sud e Termoli dopo la frana di PetacciatoIl tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto che era stato chiuso qualche giorno fa a scopo precauzionale dopo che si era riattivata la frana storica di Petacciato (Campobasso), in Molise, e che ... motorionline.com
A14 nel caos: tir si ribalta e traffico in tilt verso Bari, riaperti tratti della SS16 dopo l’emergenza maltempoSull’autostrada code fino a 9 chilometri tra Vasto nord e Termoli. In Puglia torna percorribile la statale Adriatica dopo le esondazioni dei giorni scorsi Un Tir carico di paglia si è ribaltato nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it