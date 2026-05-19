A14 traffico regolare dopo la mattinata di passione | a prendere fuoco il rimorchio di un camion carico di cemento

Dopo alcune ore di disagi, la circolazione sulla A14 nella zona di Forlì è tornata scorrevole. La mattina si era verificato un incendio che ha interessato il rimorchio di un camion carico di cemento, provocando blocchi e rallentamenti. Il traffico era rimasto interrotto per diverse ore, ma nel tardo pomeriggio le vetture sono ripartite regolarmente lungo il tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

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