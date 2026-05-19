A1 femminile via ai playoff con i quarti | scatta la caccia all’Ekipe Orizzonte detentore del titolo

Dopo diciotto partite di regular season, le squadre femminili di pallanuoto si preparano a disputare i quarti di finale dei playoff. Sei squadre si contendono il titolo nazionale, che dall’ultimo torneo è rimasto nelle mani dell’Ekipe Orizzonte. La fase a eliminazione diretta segna l’inizio di un nuovo mini torneo, in cui ogni squadra ha l’obiettivo di conquistare il trofeo tricolore. La competizione si riaccende con l’obiettivo di mettere fine alla striscia di successi dell’attuale detentrice.

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Diciotto partite di regular season sono ormai in archivio. Si riparte da zero per un nuovo mini torneo nel quale le sei partecipanti condividono il medesimo obiettivo: mettere le mani sul titolo tricolore che da diversi anni a questa parte è preda esclusiva dell’Ekipe Orizzonte. Iniziano domani i playoff nel campionato di pallanuoto di Serie A1 femminile. Immutata la formula rispetto a quella delle ultime edizioni: le formazioni che hanno chiuso la regular season dal terzo al sesto posto si sfidano nei quarti di finale, serie al meglio delle tre partite con le vincenti pronte a sfidare SIS Roma ed Ekipe Orizzonte in semifinale. Il Rapallo Pallanuoto, terza forza del torneo, riceve alla Comunale il Plebiscito Padova, qualificatosi come sesto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A1 femminile, via ai playoff con i quarti: scatta la caccia all’Ekipe Orizzonte detentore del titolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’A1 femminile chiude la regular season: l’Ekipe Orizzonte riceve il Cosenza a NesimaLe prestazioni positive offerte dall’Italia nella Division I di World Cup rappresentano un chiaro segnale di ripresa per un movimento che vuole... Pallanuoto: Ekipe Orizzonte Catania e Nautilus Civitavecchia vincono nel sabato dell’A1 femminileIl campionato di Serie A1 femminile, prima di tuffarsi in un rush finale decisamente ingarbugliato per i diversi impegni internazionali, torna in... A1 femminile, via ai playoff con i quarti: scatta la caccia all’Ekipe Orizzonte detentore del titoloDiciotto partite di regular season sono ormai in archivio. Si riparte da zero per un nuovo mini torneo nel quale le sei partecipanti condividono il ... oasport.it Ekipe Orizzonte, regular season chiusa al secondo postoTre punti che permettono alle catanesi di chiudere davanti al Rapallo e di accedere direttamente alle semifinali scudetto, che la squadra allenata da Martina Miceli inizierà in casa contro la vincente ... cataniatoday.it