A Vitorchiano cinque studenti di belle arti trasformano dal vivo il peperino in opere d' arte

A Vitorchiano si tiene dal 20 al 24 maggio la terza edizione del Simposio internazionale di scultura su peperino, un evento dedicato alla lavorazione di questa pietra tipica della Tuscia. Durante la manifestazione, cinque studenti di belle arti realizzano dal vivo opere d'arte scolpendo il peperino in diverse forme e dimensioni. L'iniziativa coinvolge artisti e appassionati, promuovendo un confronto tra tecniche creative e tradizione locale attraverso l’uso diretto della pietra.

Dal 20 al 24 maggio, a Vitorchiano, è organizzata la terza edizione del Simposio internazionale di scultura su peperino: un percorso d'arte e creatività per riscoprire e valorizzare la pietra tipica della Tuscia. Il Simposio, organizzato dal Comune di Vitorchiano insieme alla Scuola di scultura. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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