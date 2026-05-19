A Vitorchiano cinque studenti di belle arti trasformano dal vivo il peperino in opere d' arte

A Vitorchiano si tiene dal 20 al 24 maggio la terza edizione del Simposio internazionale di scultura su peperino, un evento che coinvolge cinque studenti di belle arti. Durante la manifestazione, i partecipanti trasformano dal vivo il peperino in opere d’arte, dando vita a creazioni che mettono in mostra le caratteristiche di questa pietra tipica della Tuscia. L’evento rappresenta un’occasione per mostrare il lavoro degli artisti e valorizzare la tradizione locale legata a questa materia.

Dal 20 al 24 maggio, a Vitorchiano, è organizzata la terza edizione del Simposio internazionale di scultura su peperino: un percorso d'arte e creatività per riscoprire e valorizzare la pietra tipica della Tuscia. Il Simposio, organizzato dal Comune di Vitorchiano insieme alla Scuola di scultura. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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