A Viterbo la cena da palo a palo | festeggiamenti musica e beneficenza
Sabato 30 maggio alle 20, il campo da rugby Sandro Quatrini a Viterbo ospiterà la cena denominata “da palo a palo”. L’evento trasformerà l’area in una grande sala all’aperto, offrendo musica e momenti di festa. La serata prevede anche iniziative di beneficenza, con un coinvolgimento attivo della comunità locale. La cena si svolgerà sotto le stelle, con la partecipazione di numerosi spettatori e volontari che contribuiranno alle attività previste.
Sabato 30 maggio, alle ore 20, il campo da rugby Sandro Quatrini di Viterbo si trasforma in un'enorme sala all'aperto grazie alla cena “da palo a palo”. L'evento, messo in scena la prima volta nel 2013, è ormai diventato un appuntamento annuale che unisce non solo gli amanti del rugby, ma. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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