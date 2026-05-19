A Viterbo la cena da palo a palo | festeggiamenti musica e beneficenza
A Viterbo, sabato 30 maggio alle 20, il campo da rugby Sandro Quatrini si trasforma in un grande spazio aperto per una cena intitolata “da palo a palo”. L’evento prevede musica e momenti di beneficenza, coinvolgendo la comunità locale. La serata si svolge sotto le stelle, con la partecipazione di numerosi ospiti e volontari che contribuiscono all’organizzazione. La manifestazione si svolge all’aperto e rappresenta un’occasione per riunire le persone in modo conviviale e solidale.
Sabato 30 maggio, alle ore 20, il campo da rugby Sandro Quatrini di Viterbo si trasforma in un'enorme sala all'aperto grazie alla cena “da palo a palo”. L'evento, messo in scena la prima volta nel 2013, è ormai diventato un appuntamento annuale che unisce non solo gli amanti del rugby, ma. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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