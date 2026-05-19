A Viterbo la cena da palo a palo | festeggiamenti musica e beneficenza

A Viterbo, sabato 30 maggio alle 20, il campo da rugby Sandro Quatrini si trasforma in un grande spazio aperto per una cena intitolata “da palo a palo”. L’evento prevede musica e momenti di beneficenza, coinvolgendo la comunità locale. La serata si svolge sotto le stelle, con la partecipazione di numerosi ospiti e volontari che contribuiscono all’organizzazione. La manifestazione si svolge all’aperto e rappresenta un’occasione per riunire le persone in modo conviviale e solidale.

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Sabato 30 maggio, alle ore 20, il campo da rugby Sandro Quatrini di Viterbo si trasforma in un'enorme sala all'aperto grazie alla cena “da palo a palo”. L'evento, messo in scena la prima volta nel 2013, è ormai diventato un appuntamento annuale che unisce non solo gli amanti del rugby, ma. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Palo MetropolitanaLiantonio Maria Michela detta MaraDe Ceglie Tommaso detto TommyCutrone Larin LazzaroLeone FrancescoCassano MarianaSasso MichelangeloVito Santo... A Viterbo il 30 maggio festa promozione del rugby con la tradizionale cene da palo a paloVITERBO - Il 30 maggio alle 20 al campo da rugby Sandro Quatrini si ripeterà quello che è oramai diventato un appuntamento annuale , ... msn.com Rugby Viterbo, la cena da palo a palo: 400 persone per raccogliere fondi a favore delle associazioni di volontariatoVince la solidarietà. Vince il grande cuore del Rugby Viterbo. Grande successo per l’edizione 2017 della cena da palo a palo, appuntamento di chiusura della stagione sportiva dedicato alla raccolta ... ilmessaggero.it