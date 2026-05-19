A Villa Fondi torna Giochi in Legno

Torna “Giochi in Legno” a Villa Fondi, l’evento - giunto alla seconda edizione - promosso dalle Politiche Giovanili del Comune di Piano di Sorrento dedicato al divertimento, alla creatività e al gioco educativo per tutte le età.L'iniziativa si terrà sabato 23 maggio, a Villa Fondi, dalle ore 10. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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