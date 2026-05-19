A Villa Draghi arriva Fioi' n' Villa il festival di primavera dell' associazione FIOI APS
Sabato 23 maggio, a Villa Draghi, si terrà il festival di primavera organizzato dall'associazione FIOI APS, intitolato «Fioi'n'Villa – Montegrotto Spring Break». L'evento è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito. La manifestazione si svolgerà nel parco della villa, coinvolgendo diverse attività e iniziative pensate per il pubblico di tutte le età durante il fine settimana. La giornata rappresenta un momento di aggregazione e svago per la comunità locale.
Sabato 23 maggio Villa Draghi apre le porte a «Fioi'n'Villa – Montegrotto Spring Break», il festival di primavera organizzato dall'associazione FIOI APS con ingresso gratuito per tutti. Una giornata intera — dalla metà del pomeriggio fino a notte fonda — che trasforma i giardini e gli spazi della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Great-grandson live streams his grandmas cultivation and becomes rich overnight
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Domenica 24 maggio, dalle 10:00 alle 19:30, al rustico di villa Draghi (via Enrico Fermi, 1) a **Montegrotto Terme** arriva Aspettando Il tempo di Berta, **una giornata medievale immersa tra storia, natura e leggenda**. Per tutta la giornata: campo mediev facebook
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