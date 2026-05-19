A Vaprio d' Agogna un Giardino in festa per sostenere le donne uscite dalla violenza

Da novaratoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pomeriggio immersi nella natura per rifiorire come persone e sostenere chi ha incontrato la violenza nel proprio percorso di vita. Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 15, Vaprio d’Agogna ospiterà l'iniziativa solidale "Giardino in festa", un evento a entrata libera organizzato a sostegno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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