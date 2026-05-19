A scuola di anime belle | mamme-chiocce vs militari

In diverse città italiane, mamme e papà si sono radunati in gruppi compatte per esprimere la propria contrarietà alle attività delle Forze Armate italiane. Da Monza a Ragusa, si sono organizzati in collettivi che hanno manifestato il loro dissenso, unendo le forze per difendere i figli e le scelte familiari. Le mobilitazioni hanno coinvolto genitori di diverse regioni, che hanno deciso di scendere in piazza per far sentire la propria voce contro le decisioni delle istituzioni militari.

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