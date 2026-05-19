A scuola di anime belle | mamme-chiocce vs militari

Da ilprimatonazionale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse città italiane, mamme e papà si sono radunati in gruppi compatte per esprimere la propria contrarietà alle attività delle Forze Armate italiane. Da Monza a Ragusa, si sono organizzati in collettivi che hanno manifestato il loro dissenso, unendo le forze per difendere i figli e le scelte familiari. Le mobilitazioni hanno coinvolto genitori di diverse regioni, che hanno deciso di scendere in piazza per far sentire la propria voce contro le decisioni delle istituzioni militari.

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Roma, 19 mag – Da Monza a Ragusa “Dovunque è Legnano”: le mamme sicule e i papà lombardi si uniscono, si stringono a coorte e scendono in trincea per dichiarare guerra alle Forze Armate italiane in difesa della propria prole. La battaglia finale è quella contro l’ Open day organizzata dai militari che hanno la colpa di essere entrati nelle scuole e non aver parlato da “esperti pedagogici” del troppo tempo passato davanti alle console elettroniche a casa o per aver fatto affacciare un bimbo sulla torretta del Lince, là da dove si avvista il nemico. Aborrono. Trasecolano. Sono affetti da tic nervoso, tipico della modernità liquida e progressista, che scatta ogni volta che il mondo reale prova a fare irruzione nel perimetro protetto e ovattato delle nostre aule scolastiche. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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