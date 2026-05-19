A scuola di anime belle | mamme-chiocce vs militari
In diverse città italiane, mamme e papà si sono radunati in gruppi compatte per esprimere la propria contrarietà alle attività delle Forze Armate italiane. Da Monza a Ragusa, si sono organizzati in collettivi che hanno manifestato il loro dissenso, unendo le forze per difendere i figli e le scelte familiari. Le mobilitazioni hanno coinvolto genitori di diverse regioni, che hanno deciso di scendere in piazza per far sentire la propria voce contro le decisioni delle istituzioni militari.
Roma, 19 mag – Da Monza a Ragusa “Dovunque è Legnano”: le mamme sicule e i papà lombardi si uniscono, si stringono a coorte e scendono in trincea per dichiarare guerra alle Forze Armate italiane in difesa della propria prole. La battaglia finale è quella contro l’ Open day organizzata dai militari che hanno la colpa di essere entrati nelle scuole e non aver parlato da “esperti pedagogici” del troppo tempo passato davanti alle console elettroniche a casa o per aver fatto affacciare un bimbo sulla torretta del Lince, là da dove si avvista il nemico. Aborrono. Trasecolano. Sono affetti da tic nervoso, tipico della modernità liquida e progressista, che scatta ogni volta che il mondo reale prova a fare irruzione nel perimetro protetto e ovattato delle nostre aule scolastiche. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Tupac's Controversial Life and Death | MUSIC, RAP, TRUE CRIME | Full Movie in English
Sullo stesso argomento
Berardi, ovvero le anime belle del Sassuolo: “La gente parla troppo di Scansuolo, ma non ci interessa”Al termine di Juventus–Sassuolo, Mimmo Berardi ci ha tenuto a togliersi più di qualche sassolino dalle scarpe.
Aeronautica nelle scuole a Ragusa, l’indignazione delle mamme: “Basta ingerenze militari nei luoghi educativi”Il gruppo "Movimento delle mamme di Modica" si è scagliato contro il Comune di Ragusa e le scuole del territorio per aver permesso a circa 180...
Neon Genesis Evangelion è un anime imprescindibili che hanno fatto scuola, ma c'è un rivale del re ed è più amato di quanto si pensi #fullmetalalchemistbrotherhood facebook
Anche ieri Millennium Actress è arrivato al terzo posto del box office italiano. In teoria è stato il suo ultimo giorno di programmazione (dico in teoria perché l'uscita-evento di Anime Factory si è conclusa, ma gli esercenti possono chiedere di tenerlo ancora). Sec x.com
Il disadattato della scuola di magia Special PV - Arco della successione di Yotsuba reddit