A Roma migliaia di persone leggeranno lo stesso libro al tramonto | quando prenotare per vivere questo momento unico

A Roma, migliaia di persone si apprestano a partecipare a un evento che coinvolge la lettura collettiva di un libro. L'appuntamento è previsto per il tramonto, momento in cui tutti si siederanno a leggere contemporaneamente. Per partecipare, è necessario prenotare in anticipo, poiché l'organizzazione prevede un numero limitato di posti. L'evento si svolge in diverse zone della città, creando un’atmosfera di condivisione tra i partecipanti.

Migliaia di persone si preparano a vivere un rito collettivo insolito: leggere lo stesso libro, nello stesso momento, trasformando Roma in una grande biblioteca all’aperto. Non sarà una semplice lettura pubblica, ma un appuntamento diffuso, gratuito e condiviso, da prenotare in anticipo per partecipare a un’esperienza pensata come un momento unico. Un modo tutto nuovo per vivere la cultura nella Capitale. LEGGI ANCHE: I ‘Dormienti’ di Mimmo Paladino a Palazzo Citterio: «In silenzio come nelle cattedrali» Il 17 giugno a Roma si leggerà lo stesso libro: una lettura pubblica condivisa. Il prossimo 17 giugno Roma vivrà uno di quegli eventi capaci di cambiare, almeno per una sera, il ritmo della città. 🔗 Leggi su Funweek.it

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