A Roma la sfida sulla sostenibilità

A Roma si apre un dibattito pubblico sulla sostenibilità, mentre in Italia si avvicina il conferimento di un premio Nobel dedicato a questo tema. Il riconoscimento è destinato a imprenditori, studiosi e imprese che hanno adottato pratiche di gestione più rispettose dell'ambiente e delle comunità locali. La premiazione mira a valorizzare progetti e percorsi che si distinguono per l’impegno nel coniugare sviluppo economico e tutela ambientale. L’evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso modelli di business sostenibili.

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Vira verso l’Italia il Nobel per la sostenibilità destinato a qualificare imprenditori, studiosi, ma anche imprese per il loro percorso verso una gestione sostenibile del business e rispettosa dell’ambiente, ma anche delle comunità nelle quali questo business si concretizza. È questo il segnale scaturito oggi a Roma dal convegno “A World in Balance” organizzato dalla Nobel Sustainability Trust in collaborazione con l’Associazione Mosaikon di Roma che raggruppa alcune fra le più importanti personalità in tema di sostenibilità di gestione imprenditoriale proiettata verso un rispetto dell’ambiente e delle persone. A lanciare la sfida, che... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Roma la sfida sulla sostenibilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giustizia e Welfare, la sfida della sostenibilità del sistema Sullo stesso argomento Premier League di Roma la Fijlkam punta sulla sostenibilitàDal 13 al 15 marzo al PalePellicone arriverà la Premier League di Roma, uno dei principali e importanti appuntamenti sportivi della stagione nonché... LUCIANOOOOO Darderi parte alla grande ad Amburgo e conquista un’altra sfida contro Hanfmann, che ha sconfitto in due set a Roma @BMWItalia x.com A Roma la sfida sulla sostenibilitàNella Capitale il convegno A World in Balance organizzato dalla Nobel Sustainability Trust in collaborazione con l’Associazione Mosaikon ... ilgiornale.it Sfida: Far vincere i Vandali contro i Bizantini durante la Guerra Vandalica reddit Derby e tennis a Roma senza disordini: la città ha retto la sfidaIl weekend sportivo si è concluso senza incidenti, con l’attenzione poi spostata sulla finale di tennis e sulla presenza massiccia dei tifosi di Jannik Sinner. Applausi all'arrivo del presidente Matta ... rainews.it